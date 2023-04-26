Ворог вдарив по громадах Сумщини, є руйнування

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли 4 прикордонних громад Сумської області, внаслідок 70 прильотів є руйнування.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Під обстрілами опинилися території Хотінської, Білопільської, Юнаківської та Есманської громад. Зафіксовано 70 прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів.

По Юнаківській громаді з території РФ здійснено артилерійський обстріл, 4 прильоти. Внаслідок обстрілу на території одного підприємства пошкоджено лінію електромережі, приміщення автогаража та вікна у приміщенні пилорами. Також по території громади зафіксовано 2 прильоти з міномету.

По Білопільській громаді ворог вдарив з мінометів – 25 прильотів, з артилерії – 17 прильотів. Внаслідок артобстрілу пошкоджено домогосподарство.

По Хотінській громаді росіяни били з мінометів, 9 прильотів, пошкоджено лінію електромережі.

Есманська громада: з території РФ здійснено 4 мінометних обстріли – 13 прильотів.