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Ворог вдарив по громадах Сумщини, є руйнування

Ольга Глущенко Середа, 26 квітня 2023, 00:23
Ворог вдарив по громадах Сумщини, є руйнування
скриншот

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли 4 прикордонних громад Сумської області, внаслідок 70 прильотів є руйнування.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Під обстрілами опинилися території Хотінської, Білопільської, Юнаківської та Есманської громад. Зафіксовано 70 прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів.

По Юнаківській громаді з території РФ здійснено артилерійський обстріл, 4 прильоти. Внаслідок обстрілу на території одного підприємства пошкоджено лінію електромережі, приміщення автогаража та вікна у приміщенні пилорами. Також по території громади зафіксовано 2 прильоти з міномету.

По Білопільській громаді ворог вдарив з мінометів – 25 прильотів, з артилерії – 17 прильотів. Внаслідок артобстрілу пошкоджено домогосподарство.

По Хотінській громаді росіяни били з мінометів, 9 прильотів, пошкоджено лінію електромережі.

Есманська громада: з території РФ здійснено 4 мінометних обстріли – 13 прильотів.

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Теми: Сумська областьобстріл
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