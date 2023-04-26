Враг ударил по громадам Сумщины, есть разрушения

В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы 4 пограничных общин Сумской области, в результате 70 прилетов есть разрушения.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Под обстрелами оказались территории Хотинской, Белопольской, Юнаковской и Эсманской громад. Зафиксировано 70 прилетов из минометов, артиллерии, гранатометов.

По Юнаковской громаде с территории РФ осуществлен артиллерийский обстрел, 4 прилета. В результате обстрела на территории одного предприятия повреждена линия электросети, помещение автогаража и окна в помещении пилорамы. Также по территории громады зафиксировано 2 прилета из миномета.

По Белопольской громаде враг ударил из минометов – 25 прилетов, из артиллерии – 17 прилетов. В результате артобстрела повреждено домохозяйство.

По Хотинской громаде россияне били из минометов, 9 прилетов, повреждена линия электросети.

Эсманская громада: с территории РФ осуществлено 4 минометных обстрела – 13 прилетов.