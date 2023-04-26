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Британія передала Україні боєприпаси зі збідненим ураном. Росія відреагувала

Ольга Глущенко Середа, 26 квітня 2023, 03:43
Британія передала Україні боєприпаси зі збідненим ураном. Росія відреагувала
танк Challenger 2, фото Getty Images

Велика Британія відправила в Україну тисячі боєприпасів для танків Challenger 2, зокрема зі збідненим ураном. У Росії заявили "відповідальність" Британії за це.

Джерело: відповідь молодшого міністра Збройних сил Великобританії Джеймса Гіппі, ТАСС, який цитує коментар посольства Росії в Лондоні

Пряма мова: "Ми відправили тисячі боєприпасів "Челленджер 2" в Україну, в тому числі бронебійні снаряди зі збідненим ураном.

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З міркувань оперативної безпеки ми не будемо коментувати показники використання Україною наданих боєприпасів".

Деталі: Росія відреагувала на повідомлення Гіппі.

Зокрема, у коментарі посольства Росії в Лондоні заявили, що "Велика Британія не зможе уникнути відповідальності за наслідки застосування в Україні снарядів зі збідненим ураном, які були передані ЗСУ".

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Теми: Велика БританіязброяРосіявійна
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