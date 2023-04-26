Британия передала Украине боеприпасы с обедненным ураном. Россия отреагировала

Великобритания отправила в Украину тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. В России заявили "ответственность" Британии за это.

Источник: ответ младшего министра Вооруженных сил Великобритании Джеймса Гиппи, ТАСС, который цитирует комментарий посольства России в Лондоне

Прямая речь: "Мы отправили тысячи боеприпасов "Челленджер 2" в Украину, в том числе бронебойные снаряды с обедненным ураном.

Реклама:

Из соображений оперативной безопасности мы не будем комментировать показатели использования Украиной предоставленных боеприпасов".

Детали: Россия отреагировала на сообщение Гиппи.

В частности, в комментарии посольства России в Лондоне заявили, что "Великобритания не сможет избежать ответственности за последствия применения в Украине снарядов с обедненным ураном, которые были переданы ВСУ".