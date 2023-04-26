Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британия передала Украине боеприпасы с обедненным ураном. Россия отреагировала

Ольга ГлущенкоСреда, 26 апреля 2023, 03:43
Британия передала Украине боеприпасы с обедненным ураном. Россия отреагировала
танк Challenger 2, фото Getty Images

Великобритания отправила в Украину тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. В России заявили "ответственность" Британии за это.

Источник: ответ младшего министра Вооруженных сил Великобритании Джеймса Гиппи, ТАСС, который цитирует комментарий посольства России в Лондоне

Прямая речь: "Мы отправили тысячи боеприпасов "Челленджер 2" в Украину, в том числе бронебойные снаряды с обедненным ураном.

Реклама:

Из соображений оперативной безопасности мы не будем комментировать показатели использования Украиной предоставленных боеприпасов".

Детали: Россия отреагировала на сообщение Гиппи.

В частности, в комментарии посольства России в Лондоне заявили, что "Великобритания не сможет избежать ответственности за последствия применения в Украине снарядов с обедненным ураном, которые были переданы ВСУ".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ВеликобританияоружиеРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Великобритания
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Залужный обсуждал стратегию Украины на встрече с чиновниками НАТО – The Guardian
Последние новости
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
Количество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
Все новости...
Реклама: