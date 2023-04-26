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Командувач ССО в Бахмуті: Якість сил переважає над кількістю

Валентина РоманенкоСереда, 26 квітня 2023, 07:15
Командувач ССО в Бахмуті: Якість сил переважає над кількістю
Віктор Хоренко з бійцями Сил спецоперацій у Бахмуті. фото ССО

Командувач Сил спеціальних операцій бригадний генерал Віктор Хоренко відвідав найгарячішу точку фронту – Бахмут, ознайомився з поточною ситуацією та поспілкувався з воїнами підрозділів ССО, які обороняють цей населений пункт.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Зазначається, що попри перевагу ворога і масовані атаки, спрямовані на знищення міських кварталів, оператори ССО завдають противнику ударів на ключових ділянках, нищать його особовий склад та виконують низку інших завдань, перешкоджаючи просуванню російських військ і їхнім спробам захопити місто.

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фото ссо

Хоренко наголосив на важливості роботи груп спеціального призначення під час оборони Бахмута і відзначив професійність операторів ССО.

Пряма мова: "Дійсно ситуація у Бахмуті складна, проте хто, як не ви знаєте, що треба робити і як діяти у поточних умовах. Ваша робота тут вкотре доводить, що ССО - це насамперед перевага якості над кількістю".

 

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Теми: БахмутССОЗбройні силивійна
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