Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Командующий ССО в Бахмуте: Качество сил преобладает над количеством

Валентина РоманенкоСреда, 26 апреля 2023, 07:15
Командующий ССО в Бахмуте: Качество сил преобладает над количеством
Виктор Хоренко с бойцами Сил спецопераций в Бахмуте. фото ССО

Командующий Сил специальных операций бригадный генерал Виктор Хоренко посетил самую горячую точку фронта - Бахмут, ознакомился с текущей ситуацией и пообщался с воинами подразделений ССО, которые обороняют этот населенный пункт.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что несмотря на преимущество врага и массированные атаки, направленные на уничтожение городских кварталов, операторы ССО наносят противнику удары на ключевых участках, уничтожают его личный состав и выполняют ряд других задач, препятствуя продвижению российских войск и их попыткам захватить город.

Реклама:
 
фото ссо

Хоренко отметил важность работы групп специального назначения при обороне Бахмута и отметил профессионализм операторов ССО.

Прямая речь: "Действительно ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, как не вы, знаете, что надо делать и как действовать в текущих условиях. Ваша работа здесь еще раз доказывает, что ССО - это прежде всего преимущество качества над количеством".

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БахмутССОВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Бахмут
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Последние новости
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
Количество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
Все новости...
Реклама: