Командующий ССО в Бахмуте: Качество сил преобладает над количеством

Командующий Сил специальных операций бригадный генерал Виктор Хоренко посетил самую горячую точку фронта - Бахмут, ознакомился с текущей ситуацией и пообщался с воинами подразделений ССО, которые обороняют этот населенный пункт.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что несмотря на преимущество врага и массированные атаки, направленные на уничтожение городских кварталов, операторы ССО наносят противнику удары на ключевых участках, уничтожают его личный состав и выполняют ряд других задач, препятствуя продвижению российских войск и их попыткам захватить город.

фото ссо

Хоренко отметил важность работы групп специального назначения при обороне Бахмута и отметил профессионализм операторов ССО.

Прямая речь: "Действительно ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, как не вы, знаете, что надо делать и как действовать в текущих условиях. Ваша работа здесь еще раз доказывает, что ССО - это прежде всего преимущество качества над количеством".