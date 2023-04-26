Росіяни випустили по Херсонщині 389 снарядів, поранили людину
Середа, 26 квітня 2023, 07:42
За минулу добу ворог здійснив 75 обстрілів Херсонської області, випустивши 389 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін
Деталі: Місто Херсон у вівторок опинялося під обстрілами 11 разів.
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Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі церкви та магазинів Білозерської селищної громади Херсонського району.
Через російську агресію 1 людина дістала поранення.