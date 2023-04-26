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Росіяни випустили по Херсонщині 389 снарядів, поранили людину

Ольга Глущенко Середа, 26 квітня 2023, 07:42
Росіяни випустили по Херсонщині 389 снарядів, поранили людину
Обстріл Херсонщини. Ілюстративне фото Getty Images

За минулу добу ворог здійснив 75 обстрілів Херсонської області, випустивши 389 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін

Деталі: Місто Херсон у вівторок опинялося під обстрілами 11 разів.

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Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; будівлі церкви та магазинів  Білозерської селищної громади Херсонського району.

Через російську агресію 1 людина дістала поранення.

Теми: Херсонська областьобстріл
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