Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне выпустили по Херсонщине 389 снарядов, ранили человека

Ольга ГлущенкоСреда, 26 апреля 2023, 07:42
Россияне выпустили по Херсонщине 389 снарядов, ранили человека
Обстрел Херсонщины. Иллюстративное фото Getty Images

За минувшие сутки враг совершил 75 обстрелов Херсонской области, выпустив 389 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин

Детали: Город Херсон во вторник оказывался под обстрелами 11 раз.

Реклама:

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания церкви и магазинов Белозерской поселковой общины Херсонского района.

Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения.

Темы: Херсонская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
Количество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
Все новости...
Реклама: