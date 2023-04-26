Россияне выпустили по Херсонщине 389 снарядов, ранили человека
Среда, 26 апреля 2023, 07:42
За минувшие сутки враг совершил 75 обстрелов Херсонской области, выпустив 389 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин
Детали: Город Херсон во вторник оказывался под обстрелами 11 раз.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания церкви и магазинов Белозерской поселковой общины Херсонского района.
Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения.
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