Россияне выпустили по Херсонщине 389 снарядов, ранили человека

За минувшие сутки враг совершил 75 обстрелов Херсонской области, выпустив 389 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин

Детали: Город Херсон во вторник оказывался под обстрелами 11 раз.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания церкви и магазинов Белозерской поселковой общины Херсонского района.

Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения.