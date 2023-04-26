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Захисники "відмінусували" ще 640 загарбників, 4 танки і 3 БПЛА ворога

Ольга Глущенко Середа, 26 квітня 2023, 07:58
Захисники відмінусували ще 640 загарбників, 4 танки і 3 БПЛА ворога
РЕЧІ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ. ФОТО ГЕНШТАБУ З FACEBOOK

За минулу добу Сили оборони знищили ще 640  окупантів, 4 танки і 3 дрони ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3692 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7162 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2877 (+14) од,
  • РСЗВ – 539 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 292 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2440 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5792 (+8) од,
  • спеціальної техніки ‒ 352 (+7).

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Теми: війнаГенштаб
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