Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники "відмінусували" ще 640 загарбників, 4 танки і 3 БПЛА ворога

Ольга Глущенко Середа, 26 квітня 2023, 07:58
Захисники відмінусували ще 640 загарбників, 4 танки і 3 БПЛА ворога
РЕЧІ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ. ФОТО ГЕНШТАБУ З FACEBOOK

За минулу добу Сили оборони знищили ще 640  окупантів, 4 танки і 3 дрони ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3692 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7162 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2877 (+14) од,
  • РСЗВ – 539 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 292 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2440 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5792 (+8) од,
  • спеціальної техніки ‒ 352 (+7).

Теми: війнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Усі новини...
війна
Захисники знищили ще 610 окупантів і 13 танків ворога
Воїни знищили командно-спостережний пункт ворога на Бахмутському напрямку – ССО
За добу відбулося понад 40 бойових зіткнень – зведення
Останні новини
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Президент: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
Вихід на кордони не дає гарантій безпеки – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
Усі новини...
Реклама: