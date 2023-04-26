Захисники "відмінусували" ще 640 загарбників, 4 танки і 3 БПЛА ворога
Середа, 26 квітня 2023, 07:58
За минулу добу Сили оборони знищили ще 640 окупантів, 4 танки і 3 дрони ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3692 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7162 (+11) од,
- артилерійських систем – 2877 (+14) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 292 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2440 (+3),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5792 (+8) од,
- спеціальної техніки ‒ 352 (+7).
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