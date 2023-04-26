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Защитники "отминусовали" еще 640 захватчиков, 4 танка и 3 БПЛА врага

Ольга ГлущенкоСреда, 26 апреля 2023, 07:58
Защитники отминусовали еще 640 захватчиков, 4 танка и 3 БПЛА врага
ВЕЩИ РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ. ФОТО ГЕНШТАБА ИЗ FACEBOOK

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 640 оккупантов, 4 танка и 3 дрона врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.04.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 188410 (+640) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3692 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7162 (+11) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 2877 (+14) ед,
  • РСЗО ‒ 539 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 292 (+1) ед,
  • самолетов ‒ 308 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2440 (+3),
  • крылатых ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 5792 (+8) ед,
  • специальной техники ‒ 352 (+7).

Темы: войнаГенштаб
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