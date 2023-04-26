Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Гучна ніч у Запорізькій області: росіяни застосували безпілотники, літак і артилерію

Олена РощінаСереда, 26 квітня 2023, 08:47
Гучна ніч у Запорізькій області: росіяни застосували безпілотники, літак і артилерію
Фото з Telegram Юрія Малашка

У ніч на 26 квітня російські війська завдали 67 ударів по територіальних громадах Запорізької області, люди не постраждали, але зафіксовано руйнування.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко

Пряма мова: "Завершилась гучна ніч для Запорізького краю. Ворог здійснив 67 ударів по 19 мирних громадах: 53 артобстріли, 6 атак з РСЗВ, 7 із застосуванням БПЛА та 1 авіаудар. 

Реклама:

На щастя, люди цілі. Зафіксовано 37 нових руйнувань".

Цьому передувало: У ніч на 26 квітня повідомлялося про звуки вибухів у Запоріжжі під час повітряної тривоги. 

Теми: Запорізька областьвійнаобстрілбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Усі новини...
Запорізька область
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, яким закортіло "виборів" у Запорізькій області – джерела
"Владу" окупантів з Токмака перевозять в інше місто – Федоров
Останні новини
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Президент: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
Вихід на кордони не дає гарантій безпеки – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
Усі новини...
Реклама: