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Гучна ніч у Запорізькій області: росіяни застосували безпілотники, літак і артилерію

Олена РощінаСереда, 26 квітня 2023, 08:47
Гучна ніч у Запорізькій області: росіяни застосували безпілотники, літак і артилерію
Фото з Telegram Юрія Малашка

У ніч на 26 квітня російські війська завдали 67 ударів по територіальних громадах Запорізької області, люди не постраждали, але зафіксовано руйнування.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко

Пряма мова: "Завершилась гучна ніч для Запорізького краю. Ворог здійснив 67 ударів по 19 мирних громадах: 53 артобстріли, 6 атак з РСЗВ, 7 із застосуванням БПЛА та 1 авіаудар. 

На щастя, люди цілі. Зафіксовано 37 нових руйнувань".

Цьому передувало: У ніч на 26 квітня повідомлялося про звуки вибухів у Запоріжжі під час повітряної тривоги. 

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Теми: Запорізька областьвійнаобстрілбезпілотники
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