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Шумная ночь в Запорожской области: россияне применили беспилотники, самолет и артиллерию

Елена РощинаСреда, 26 апреля 2023, 08:47
Шумная ночь в Запорожской области: россияне применили беспилотники, самолет и артиллерию
Фото из Telegram Юрия Малашко

В ночь на 26 апреля российские войска нанесли 67 ударов по территориальным общинам Запорожской области, люди не пострадали, но зафиксированы разрушения.

Источник: глава Запорожской ОВА Юрий Малашко

Прямая речь: "Завершилась громкая ночь для Запорожского края. Враг совершил 67 ударов по 19 мирным общинам: 53 артобстрела, 6 атак из РСЗО, 7 с применением БПЛА и 1 авиаудар. 

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К счастью, люди целы. Зафиксировано 37 новых разрушений".

Этому предшествовало: В ночь на 26 апреля сообщалось о звуках взрывов в Запорожье во время воздушной тревоги.

Темы: Запорожская областьвойнаобстрелбеспилотники
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