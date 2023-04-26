Глава МЗС Чехії гостро відповів РФ: Лавров – клоун, а Росія – терорист

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у відповідь на коментарі глави МЗС РФ Сергєя Лаврова про чеського президента назвав російського дипломата клоуном і заявив, що керівництво терористичної РФ має постати перед трибуналом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ліпавський написав у своєму Twitter, що "висловлювання клоуна Лаврова про нашого президента Павела просто смішні".

"Росія – терористична держава, і її керівництво має постати перед міжнародним трибуналом", – підкреслив чеський дипломат.

Výroky klauna Lavrova na adresu našeho prezidenta @prezidentpavel jsou k smíchu. Rusko je teroristický stát a jeho vedení patří před mezinárodní tribunál. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) April 25, 2023

Ліпавський не конкретизував висловлювання Лаврова, про які йде мова. Однак нещодавно глава МЗС Росії заявив про "невідповідність політичним нормам" реакції президента Чехії на позицію Китаю щодо України.

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"Це такі заяви, які не мають нічого спільного з роботою нормального політичного діяча", – заявляв Лавров.

Президент Чехії Петр Павел у інтерв’ю виданню Politico висловив переконання, що Китаю не можна довіряти як посереднику у встановленні миру між Росією та Україною, оскільки Пекіну вигідно продовжувати війну.

Окрім Чехії, інші країни також скептично ставляться до того, що Китай може слугувати нейтральним посередником, враховуючи його "дружбу без обмежень" з Росією.