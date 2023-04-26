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Глава МИД Чехии резко ответил РФ: Лавров – клоун, а Россия – террорист

"Европейская правда"Среда, 26 апреля 2023, 09:36
Глава МИД Чехии резко ответил РФ: Лавров – клоун, а Россия – террорист
Jan Lipavský, photo DeFodi Images via Getty Images

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ответ на комментарии главы МИД РФ Сергея Лаврова о чешском президенте назвал российского дипломата клоуном и заявил, что руководство террористической РФ должно предстать перед трибуналом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Липавский написал в своем Twitter, что "высказывания клоуна Лаврова о нашем президенте Павеле просто смешны".

"Россия – террористическое государство, и ее руководство должно предстать перед международным трибуналом", – подчеркнул чешский дипломат.

Липавский не конкретизировал, о каких высказываниях Лаврова идет речь. Однако недавно глава МИД России заявил о "несоответствии политическим нормам" реакции президента Чехии на позицию Китая по Украине.

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"Это такие заявления, которые не имеют ничего общего с работой нормального политического деятеля", – заявлял Лавров.

Президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Politico выразил убеждение, что Китаю нельзя доверять как посреднику в установлении мира между Россией и Украиной, поскольку Пекину выгодно продолжение войны.

Кроме Чехии, другие страны также скептически относятся к тому, что Китай может служить нейтральным посредником, учитывая его "дружбу без ограничений" с Россией.

Темы: ЧехияРосcияЛавровдипломатические отношения
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