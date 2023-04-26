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Десантники філігранно знищили БМП ворога

Альона Мазуренко Середа, 26 квітня 2023, 09:55
Десантники філігранно знищили БМП ворога

Десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади філігранно знищили ворожу вантажівку Урал та БМП-2 російських окупантів.

Джерело: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Дослівно: "Січеславські десантники з філігранною точністю наносять вогневе ураження окупантам на Луганщині".

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Деталі: На відео, яке опублікували десантники, зафіксовано успішне знищення російської армійської вантажівки Урал та бойової машини піхоти (БМП-2 ) російських загарбників.

Теми: війна
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