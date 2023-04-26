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Десантники филигранно уничтожили БМП врага

Алена МазуренкоСреда, 26 апреля 2023, 09:55
Десантники филигранно уничтожили БМП врага

Десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады филигранно уничтожили вражеский грузовик Урал и БМП-2 российских оккупантов.

Источник: 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада

Дословно: "Сичеславские десантники с филигранной точностью наносят огневое поражение оккупантам на Луганщине".

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Детали: На видео, которое опубликовали десантники, зафиксировано успешное уничтожение российской армейского грузовика Урал и боевой машины пехоты (БМП-2) российских захватчиков.

Темы: война
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