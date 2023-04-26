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СБУ затримала колаборанток: працювали на ворога на окупованій Херсонщині

Альона Мазуренко Середа, 26 квітня 2023, 10:44
СБУ затримала колаборанток: працювали на ворога на окупованій Херсонщині

Служба безпеки викрила ще двох прихильниць окупантів, що пішли на добровільну співпрацю з ворогом після тимчасового захоплення півдня України.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Серед затриманих – колишня очільниця одного з "відділів" створеного агресором "басейнового управління водних ресурсів Херсонської області".

На цій "посаді" вона брала участь у налагодженні водопостачання для потреб окупаційних угруповань рф, які були дислоковані на тимчасово захопленій території регіону.

Для цього вона сформувала штат "відділу" і закликала місцевих жителів приєднуватися до лав псевдоустанови.

Перед звільненням обласного центру колаборантка втекла до Києва, де планувала "загубитись" серед мешканців столиці і таким чином уникнути правосуддя".

Деталі: Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.

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Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Херсона, яка під час окупації міста влаштувалась до створеного загарбниками "обласного пенсійного фонду".

Там зловмисниця була задіяна у виконанні вказівок москви щодо запровадження "рубльової зони" в регіоні.

Жінка змушувала людей похилого віку отримувати пенсії у російській валюті.

Після звільнення міста вона втекла до Одеси, де її затримали.

Наразі обом фігуранткам повідомлено про підозру за ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

Одній з них суд уже обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Теми: окупаціяХерсонвійнаСБУ
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