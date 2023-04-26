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СБУ задержала коллаборационисток: работали на врага на оккупированной Херсонщине

Алена МазуренкоСреда, 26 апреля 2023, 10:44
СБУ задержала коллаборационисток: работали на врага на оккупированной Херсонщине

Служба безопасности разоблачила еще двух сторонниц оккупантов, которые пошли на добровольное сотрудничество с врагом после временного захвата юга Украины.

Источник: СБУ

Дословно: "Среди задержанных - бывшая руководительница одного из "отделов" созданного агрессором "бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области".

На этой "должности" она участвовала в налаживании водоснабжения для нужд оккупационных группировок рф, которые были дислоцированы на временно захваченной территории региона.

Для этого она сформировала штат "отдела" и призвала местных жителей присоединяться в ряды псевдоучреждения.

Перед освобождением областного центра коллаборационистка сбежала в Киев, где планировала "потеряться" среди жителей столицы и таким образом избежать правосудия".

Детали: Сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

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Еще одной пособницей агрессора оказалась жительница Херсона, которая во время оккупации города устроилась в созданный захватчиками "областной пенсионный фонд".

Там злоумышленница была задействована в выполнении указаний москвы о введении "рублевой зоны" в регионе.

Женщина заставляла пожилых людей получать пенсии в российской валюте.

После освобождения города она сбежала в Одессу, где ее задержали.

Сейчас обеим фигуранткам сообщено о подозрении по ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность).

Одной из них суд уже избрал меру пресечения - содержание под стражей.

Темы: оккупацияХерсонвойнаСБУ
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