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Французький міністр роз’яснив свою заяву про вступ України в ЄС "за 15-20 років"

"Європейська правда"Середа, 26 квітня 2023, 10:54

Міністр транспорту Франції Клеман Бон роз’яснив свою заяву про те, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати 15-20 років.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правда".

У травні 2022 року, до того, як Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, Бон, який опікувався у той час європейськими справами в уряді Франції, заявив, що Україна не вступить до ЄС за рік чи два, натомість процес триватиме дуже довго: 15-20 років.

"Я тоді сказав про 15-20 років для того, щоби дати сигнал: давайте не будемо уявляти що це можна зробити за одну ніч", – пояснив свої слова Бон.

Він зазначив, що тоді залишався місяць до рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, тому цією заявою він також передавав сигнал іншим державам в ЄС.

"Будуть і подальші крок. Не треба думати, що р-р-раз – все закінчиться. Не буде такого, що держави-кандидати – а Україна не одна тоді отримала цей статус – вже наступного дня, або наступного тижня, або місяця стануть членами нашої родини", – зазначив французький міністр.

Він висловив упевненість, що Євросоюз має дуже твердий намір досягти вступу України так швидко, як це можливо, зважаючи на війну і на потребу відновлення України.

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"І хоча наступного року зміниться влада у ЄС, буде новий Європарламент, нова Єврокомісія – але я повністю впевнений, і можу гарантувати на 100 відсотків, що зобов’язання ЄС перед Україною збережуться. І далі все залежатиме від вашої швидкості та обставин", – додав міністр.

Реагуючи на висловлювання Бона минулого року, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що заяви Франції щодо членства України в ЄС не вплинуть на євроінтеграційних рух Києва.

Дивіться повне інтерв’ю з Клеманом Боном на Youtube-каналі "Європейської правди".

Теми: ФранціяУкраїнаЄСєвроінтеграція
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