Французский министр разъяснил свое заявление о вступлении Украины в ЕС "через 15-20 лет"

Министр транспорта Франции Клеман Бон разъяснил свое заявление о том, что процесс вступления Украины в Евросоюз может длиться 15-20 лет.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

В мае 2022 года, до того, как Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, Бон, который занимался в то время европейскими делами в правительстве Франции, заявил, что Украина не вступит в ЕС за год или два, процесс будет длиться очень долго: 15-20 лет.

"Я тогда сказал о 15-20 годах для того, чтобы дать сигнал: давайте не будем представлять, что это можно сделать за одну ночь", – пояснил свои слова Бон.

Он отметил, что тогда оставался месяц до решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, поэтому этим заявлением он также передавал сигнал другим государствам в ЕС.

"Будут и дальнейшие шаги. Не надо думать, что р-р-раз – и все закончится. Не будет такого, что государства-кандидаты – а Украина не одна тогда получила этот статус – уже на следующий день, или на следующей неделе, или месяц станут членами нашей семьи", – отметил французский министр.

Он выразил уверенность, что Евросоюз очень твердо намерен достичь вступления Украины так быстро, как это возможно, учитывая войну и необходимость восстановления Украины.

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"И хотя в следующем году сменится власть в ЕС, будет новый Европарламент, новая Еврокомиссия – но я полностью уверен, и могу гарантировать на 100 процентов, что обязательства ЕС перед Украиной сохранятся. И дальше все будет зависеть от вашей скорости и обстоятельств", – добавил министр.

Реагируя на высказывания Бона в прошлом году, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что заявления Франции относительно членства Украины в ЕС не повлияют на евроинтеграционное движение Киева.

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