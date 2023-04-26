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Зеленський на річницю аварії на ЧАЕС застеріг світ від ядерного шантажу РФ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 26 квітня 2023, 11:26
Зеленський на річницю аварії на ЧАЕС застеріг світ від ядерного шантажу РФ
ФОТО З FACEBOOK ДСП "ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС"

Президент Володимир Зеленський у день 37-ї річниці від дня аварії на Чорнобильській АЕС заявив про необхідність зробити все можливе, щоб не дати Росії  використовувати об'єкти атомної енергетики для шантажу світу. 

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "37 років тому аварія на Чорнобильській атомній станції залишила величезний шрам для всього світу. Витік радіації перетворив колись затишну й розвинену територію на зону відчуження. Сьогодні 30-кілометрова зона навколо ЧАЕС залишається небезпечним місцем із високою концентрацією радіації. 

Минулого року окупант не тільки захопив атомну станцію, а й знову наразив на небезпеку весь світ. Ми маємо зробити все, щоб не дати державі-терористу жодного шансу використовувати об’єкти атомної енергетики для шантажу України й цілого світу"

Деталі: Зеленський наголосив, що через рік після звільнення, наукові та безпекові підприємства в зоні ЧАЕС уже повернулися до нормального режиму роботи.

Президент підкреслив, що Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, яка триває й донині.  

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Теми: ЗеленськийАЕСаваріяЧорнобиль
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