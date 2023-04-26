Зеленский на годовщину аварии на ЧАЭС предостерег мир от ядерного шантажа РФ

Президент Владимир Зеленский в день 37-й годовщины со дня аварии на Чернобыльской АЭС заявил о необходимости сделать все возможное, чтобы не дать России использовать объекты атомной энергетики для шантажа мира.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "37 лет назад авария на Чернобыльской атомной станции оставила огромный шрам для всего мира. Утечка радиации превратила некогда уютную и развитую территорию в зону отчуждения. Сегодня 30-километровая зона вокруг ЧАЭС остается опасным местом с высокой концентрацией радиации.

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В прошлом году оккупант не только захватил атомную станцию, но и снова подверг опасности весь мир. Мы должны сделать все, чтобы не дать государству-террористу ни одного шанса использовать объекты атомной энергетики для шантажа Украины и всего мира"

Детали: Зеленский отметил, что через год после освобождения, научные и безопасные предприятия в зоне ЧАЭС уже вернулись к нормальному режиму работы.

Президент подчеркнул, что Украина и мир заплатили высокую цену за ликвидацию последствий катастрофы, которая продолжается и по сей день.