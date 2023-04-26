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Окупанти звозять в окупацію меншини з віддалених куточків Росії, щоб витіснити українців – Маляр

Альона Мазуренко Середа, 26 квітня 2023, 12:35
Окупанти звозять в окупацію меншини з віддалених куточків Росії, щоб витіснити українців – Маляр
ГАННА МАЛЯР, ФОТО З FACEBOOK

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що окупанти намагається вплинути на зміну етнічного складу на окупованих територіях України і переселяють в Україну етноси з віддалених регіонів Росії. 

Джерело: Маляр в Telegram

Дослівно: "Країна-агресор намагається вплинути на зміну етнічного складу населення тимчасово окупованої території України.

Найбільш активно заходи проводяться у Луганській області.

З цією метою урядом РФ ініційовано масштабне переселення з віддалених регіонів росії значної кількості осіб різних національностей, переважно малозабезпечених верств населення".

Деталі: За словами Маляр, переселенцям з Росії на тимчасово окупованій території України всіляко сприяють місцеві російські окупаційні адміністрації.

Окупаційні адміністрації забезпечують негайне розміщення сімей прибулих, працевлаштування, надання доступних (пільгових) кредитів на придбання житла, розвиток бізнесу тощо.

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Водночас місцевих мешканців українців, особливо тих, які підозрюються в дотриманні проукраїнських позиції, російські окупанти, під різноманітними приводами продовжують депортувати до РФ.

Заступниця міністра оборони вважає, що у такий спосіб противник прагне знищити українську державність та національну самоідентичність суспільства на тимчасово окупованих територіях.

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