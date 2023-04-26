Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты свозят в оккупацию меньшинства из отдаленных уголков России, чтобы вытеснить украинцев – Маляр

Алена МазуренкоСреда, 26 апреля 2023, 12:35
Оккупанты свозят в оккупацию меньшинства из отдаленных уголков России, чтобы вытеснить украинцев – Маляр
АННА МАЛЯР, ФОТО С FACEBOOK

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что оккупанты пытается повлиять на изменение этнического состава на оккупированных территориях Украины и переселяют в Украину этносы из отдаленных регионов России.

Источник: Маляр в Telegram

Дословно: "Страна-агрессор пытается повлиять на изменение этнического состава населения временно оккупированной территории Украины.

Наиболее активно мероприятия проводятся в Луганской области.

С этой целью правительством РФ инициировано масштабное переселение из отдаленных регионов России значительного количества лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных слоев населения".

Детали: По словам Маляр, переселенцам из России на временно оккупированной территории Украины всячески способствуют местные российские оккупационные администрации.

Оккупационные администрации обеспечивают немедленное размещение семей прибывших, трудоустройство, предоставление доступных (льготных) кредитов на приобретение жилья, развитие бизнеса и тому подобное.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время местных жителей украинцев, особенно тех, которые подозреваются в соблюдении проукраинских позиции, российские оккупанты, под различными предлогами продолжают депортировать в РФ.

Заместитель министра обороны считает, что таким образом противник стремится уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества на временно оккупированных территориях.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина

Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

фото, ОбновленоДепутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ

Данилов назвал 15 причин, почему украинцы хотят исчезновения России

фотоВодитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

Все новости...
Последние новости
22:18
Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками
22:16
Какая дополнительная работа в школе обременяет украинских учителей – опрос
22:03
Экономические новости 1 мая: в США "рухнул" еще один банк, правительство хочет ликвидировать регулятора игорного бизнеса
21:57
видеоШуляк прокомментировала поддержку "слуг народа" со стороны экс-ОПЗЖ
21:47
В апреле из России окончательно вышли KFC, Mercedes-Benz и EA
21:34
Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина
21:08
Студентов УКУ критикуют за благотворительную вечеринку во львовском Доме ученых
21:07
видеоШуляк о бывших "слугах", которые объединились с экс-ОПЗЖ: "Предатели"
21:01
Компания Фридмана до сих пор сотрудничает с Росгвардией и охраной Путина – расследование
20:59
Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию
Все новости...
Реклама: