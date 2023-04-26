Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты свозят в оккупацию меньшинства из отдаленных уголков России, чтобы вытеснить украинцев – Маляр

Алена МазуренкоСреда, 26 апреля 2023, 12:35
Оккупанты свозят в оккупацию меньшинства из отдаленных уголков России, чтобы вытеснить украинцев – Маляр
АННА МАЛЯР, ФОТО С FACEBOOK

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что оккупанты пытается повлиять на изменение этнического состава на оккупированных территориях Украины и переселяют в Украину этносы из отдаленных регионов России.

Источник: Маляр в Telegram

Дословно: "Страна-агрессор пытается повлиять на изменение этнического состава населения временно оккупированной территории Украины.

Реклама:

Наиболее активно мероприятия проводятся в Луганской области.

С этой целью правительством РФ инициировано масштабное переселение из отдаленных регионов России значительного количества лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных слоев населения".

Детали: По словам Маляр, переселенцам из России на временно оккупированной территории Украины всячески способствуют местные российские оккупационные администрации.

ВИДЕО ДНЯ

Оккупационные администрации обеспечивают немедленное размещение семей прибывших, трудоустройство, предоставление доступных (льготных) кредитов на приобретение жилья, развитие бизнеса и тому подобное.

В то же время местных жителей украинцев, особенно тех, которые подозреваются в соблюдении проукраинских позиции, российские оккупанты, под различными предлогами продолжают депортировать в РФ.

Заместитель министра обороны считает, что таким образом противник стремится уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества на временно оккупированных территориях.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: