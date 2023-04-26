Оккупанты свозят в оккупацию меньшинства из отдаленных уголков России, чтобы вытеснить украинцев – Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что оккупанты пытается повлиять на изменение этнического состава на оккупированных территориях Украины и переселяют в Украину этносы из отдаленных регионов России.

Источник: Маляр в Telegram

Дословно: "Страна-агрессор пытается повлиять на изменение этнического состава населения временно оккупированной территории Украины.

Наиболее активно мероприятия проводятся в Луганской области.

С этой целью правительством РФ инициировано масштабное переселение из отдаленных регионов России значительного количества лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных слоев населения".

Детали: По словам Маляр, переселенцам из России на временно оккупированной территории Украины всячески способствуют местные российские оккупационные администрации.

Оккупационные администрации обеспечивают немедленное размещение семей прибывших, трудоустройство, предоставление доступных (льготных) кредитов на приобретение жилья, развитие бизнеса и тому подобное.

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В то же время местных жителей украинцев, особенно тех, которые подозреваются в соблюдении проукраинских позиции, российские оккупанты, под различными предлогами продолжают депортировать в РФ.

Заместитель министра обороны считает, что таким образом противник стремится уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества на временно оккупированных территориях.