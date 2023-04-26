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На російському Уралі вирують пожежі: в селі Сосьва вигоріло понад 150 будинків

Валентина РоманенкоСереда, 26 квітня 2023, 12:47
На російському Уралі вирують пожежі: в селі Сосьва вигоріло понад 150 будинків
фото МНС РФ

У Свердловській області Росії другий день триває пожежа, загинула людина.

Джерело: проєкт "Радіо Свобода" "Сибирь Реалии"

Деталі: Вогонь розгорівся 25 квітня, до кінця дня в селі Сосьва вигоріло понад 150 будинків, пожежа перейшла на сусідні селища, повідомили виданню в управлінні МНС РФ в області.

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"Пожежа почалася близько 12 дня з пилорами - сильний вітер розніс вогонь на житлові будинки. До 21-ї години за місцевим часом у селищі горіли приблизно 50 будинків, було введено режим НС. Пізніше того ж дня під завалами згорілого будинку знайшли одного загиблого - пенсіонера 62 років", - повідомили в МНС.

На сьогодні вогонь знищив у Сосьві понад 150 будинків.

 

Згоріла також колонія - лікувально-виправна установа №23, у якій утримували хворих на ВІЛ. "Через пожежу з установи було евакуйовано 240 засуджених", - повідомив глава пресслужби регіонального ГУФСВП Олександр Левченко.

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У МНС РФ підтвердили, що станом на 26 квітня від вогню постраждали вже 8 сіл, включно із селищем Тайгове, селом Висим, селами Першоуральськ і Байкалово. "Вогонь ще не скрізь загасили, у селах працюють пожежні розрахунки, добровольці з-поміж самих жителів, авіація - зверху на будинки скинуто понад 10 тонн води", - повідомив черговий відомства.

Напередодні вдень у забайкальському селищі Баляга також почалася пожежа, що перейшла на житлові будинки.

У Слідчому комітеті РФ по краю повідомили, що за фактом пожежі в Балязі порушено кримінальну справу про недбалість. Кого саме підозрюють, у відомстві не уточнили, але заявили, що допитають жителів села і "дадуть правову оцінку діям або бездіяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також адміністрації муніципального району щодо забезпечення протипожежної безпеки".

У середині березня в Забайкаллі оголосили сезон лісових пожеж. Від початку року в регіоні згоріло 100 гектарів лісових земель. У 28 муніципальних утвореннях Забайкалля було введено "особливий протипожежний режим", а в десяти лісництвах регіону - "пожежонебезпечний сезон".

2022 року через пожежі в регіонах Сибіру і Далекого Сходу РФ постраждало щонайменше 3,2 мільйона гектарів лісових земель, випливає з даних "Авиалесоохрана".

Теми: Росіяпожежа
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