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На российском Урале бушуют пожары: в селе Сосьва выгорело более 150 домов

Валентина РоманенкоСреда, 26 апреля 2023, 12:47
На российском Урале бушуют пожары: в селе Сосьва выгорело более 150 домов
фото МЧС РФ

В Свердловской области России второй день продолжается пожар, погиб человек.

Источник: проект "Радио Свобода" "Сибирь Реалии"

Детали: Огонь разгорелся 25 апреля, к концу дня в селе Сосьва выгорело больше 150 домов, пожар перешел на соседние поселки, сообщили изданию в управлении МЧС РФ по области.

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"Пожар начался около 12 дня с пилорамы - сильный ветер разнес огонь на жилые дома. К 21 часам по местному в поселке горели примерно 50 домов, был введен режим ЧС. Позже в тот же день под завалами сгоревшего дома нашли одного погибшего - пенсионер 62 лет", - сообщили в МЧС.

На сегодня огонь уничтожил в Сосьве больше 150 домов.

 

Сгорела также колония – лечебно-исправительное учреждение №23, в котором содержались больные ВИЧ. "Из-за пожара из учреждения было эвакуировано 240 осужденных", - сообщил глава пресс-службы регионального ГУФСИН Александр Левченко.

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В МЧС РФ подтвердили, что на 26 апреля от огня пострадали уже 8 деревень, включая поселок Таежный, деревню Висим, села Первоуральск и Байкалово. "Огонь еще не везде потушен, в селах работают пожарные расчеты, добровольцы из числа самих жителей, авиация - сверху на дома сброшено больше 10 тонн воды", - сообщил дежурный ведомства.

Накануне днем в забайкальском поселке Баляга также начался пожар, перешедший на жилые дома.

В Следственном комитете РФ по краю сообщили, что по факту пожара в Баляге заведено уголовное дело о халатности. Кого именно подозревают, в ведомстве не уточнили, но заявили, что допросят жителей села и "дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, а также администрации муниципального района по обеспечению противопожарной безопасности".

В середине марта в Забайкалье объявили сезон лесных пожаров. С начала года в регионе сгорело 100 гектаров лесных земель. В 28 муниципальных образованиях Забайкалья был введен "особый противопожарный режим", а в десяти лесничествах региона - "пожароопасный сезон".

В 2022 году из-за пожаров в регионах Сибири и Дальнего Востока РФ пострадали не менее 3,2 миллиона гектаров лесных земель, следует из данных "Авиалесоохраны".

Темы: Росcияпожар
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