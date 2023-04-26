Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Центр обслуговування Leopard 2 з України запрацює у Польщі в травні

"Європейська правда"Середа, 26 квітня 2023, 13:26
Центр обслуговування Leopard 2 з України запрацює у Польщі в травні

Центру технічного обслуговування основних бойових танків Leopard 2, поставлених до України, запрацює у Польщі в травні.

Про це повідомив глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак у середу, пише "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio.

"Танки Leopard 2A4 і 2A6, які воюють в Україні, будуть обслуговуватися і ремонтуватися на заводі Bumar-Łabędy в Глівіце. У травні центр обслуговування запрацює", – сказав Блащак під час спільного з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким візиту на завод.

Блащак додав, що створення центру посприяє появі додаткових робочих місць у Глівіце.

Міністр підкреслив, що причиною вибору цього заводу стало те, що він уже 20 років обслуговує, ремонтує, а також модернізує танки Leopard 2A4 до версії 2PL. 

Він додав, що в Глівіце ремонтують і модернізують польські танки Т-72, ​​які Варшава вже передала Києву.

Нагадаємо, "танкова коаліція" погодила створення у Польщі центру техобслуговування Leopard 2 з України 21 квітня, на полях зустрічі у форматі "Рамштайн".

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у Польщі відкрився центр ремонту Т-64 для України.

Теми: танкивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

фото, оновленоДепутат з дружиною намагались захопити 280 га біля моря на Одещині – СБУ

Данілов назвав 15 причин, чому українці хочуть зникнення Росії

фотоВодій збив поліцейську і двох військових на переході в Хмельницькому: один загинув

фотоНічна атака на Павлоград: пошкоджено більше 100 будинків та 9 шкіл і садочків

Усі новини...
танки
Німецькі компанії судяться через права інтелектуальної власності на танк Leopard
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
Чехія на "Рамштайні" запропонувала розширити програму модернізації танків Т-72 для України
Останні новини
22:03
Економічні новини 1 травня: у США "впав" ще один банк, уряд хоче ліквідувати регулятора грального бізнесу
21:57
відеоШуляк прокоментувала підтримку "слуг народу" з боку ексОПЗЖ
21:47
У квітні з Росії остаточно вийшли KFC, Mercedes-Benz та EA
21:34
Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна
21:08
Студентів УКУ критикують за благодійну вечірку у львівському Будинку вчених
21:07
відеоШуляк про колишніх "слуг", які об'єднались з ексОПЗЖ: "Зрадники"
21:01
Компанія Фрідмана досі співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування
20:59
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію
20:50
ФСБшники видають себе за цивільних, щоб шукати партизанів в окупованих регіонах – ЦНС
20:28
мапаУ штаб окупантів на Запоріжжі "завітала бавовна" – Федоров
Усі новини...
Реклама: