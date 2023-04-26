Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Центра обслуживания Leopard 2 из Украины заработает в Польше в мае

"Европейская правда"Среда, 26 апреля 2023, 13:26
Центра обслуживания Leopard 2 из Украины заработает в Польше в мае

Центр технического обслуживания основных боевых танков Leopard 2, поставленных в Украину, заработает в Польше в мае.

Об этом сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в среду, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Polskie Radio.

"Танки Leopard 2A4 и 2A6, которые воюют в Украине, будут обслуживаться и ремонтироваться на заводе Bumar-Łabędy в Гливице. В мае центр обслуживания заработает", – сказал Блащак во время совместного с премьер-министром Матеушем Моравецким визита на завод.

Блащак добавил, что создание центра поспособствует появлению дополнительных рабочих мест в Гливице.

Министр подчеркнул, что причиной выбора этого завода стало то, что он уже 20 лет обслуживает и ремонтирует, а также модернизирует танки Leopard 2A4 до версии 2PL.

Он добавил, что в Гливице ремонтируют и модернизируют польские танки Т-72, которые Варшава уже передала Киеву.

Напомним, "танковая коалиция" согласовала создание в Польше центра техобслуживания Leopard 2 из Украины 21 апреля, на полях встречи в формате "Рамштайн".

ВИДЕО ДНЯ

Ранее в Польше открылся центр ремонта Т-64 для Украины.

Темы: танкивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина

Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

фото, ОбновленоДепутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ

Данилов назвал 15 причин, почему украинцы хотят исчезновения России

фотоВодитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

Все новости...
танки
Немецкие компании судятся из-за прав интеллектуальной собственности на танк Leopard
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
Чехия на "Рамштайн" предложила расширить программу модернизации танков Т-72 для Украины
Последние новости
22:18
Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками
22:16
Какая дополнительная работа в школе обременяет украинских учителей – опрос
22:03
Экономические новости 1 мая: в США "рухнул" еще один банк, правительство хочет ликвидировать регулятора игорного бизнеса
21:57
видеоШуляк прокомментировала поддержку "слуг народа" со стороны экс-ОПЗЖ
21:47
В апреле из России окончательно вышли KFC, Mercedes-Benz и EA
21:34
Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина
21:08
Студентов УКУ критикуют за благотворительную вечеринку во львовском Доме ученых
21:07
видеоШуляк о бывших "слугах", которые объединились с экс-ОПЗЖ: "Предатели"
21:01
Компания Фридмана до сих пор сотрудничает с Росгвардией и охраной Путина – расследование
20:59
Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию
Все новости...
Реклама: