Центра обслуживания Leopard 2 из Украины заработает в Польше в мае

Центр технического обслуживания основных боевых танков Leopard 2, поставленных в Украину, заработает в Польше в мае.

Об этом сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в среду, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Polskie Radio.

"Танки Leopard 2A4 и 2A6, которые воюют в Украине, будут обслуживаться и ремонтироваться на заводе Bumar-Łabędy в Гливице. В мае центр обслуживания заработает", – сказал Блащак во время совместного с премьер-министром Матеушем Моравецким визита на завод.

Блащак добавил, что создание центра поспособствует появлению дополнительных рабочих мест в Гливице.

Министр подчеркнул, что причиной выбора этого завода стало то, что он уже 20 лет обслуживает и ремонтирует, а также модернизирует танки Leopard 2A4 до версии 2PL.

Он добавил, что в Гливице ремонтируют и модернизируют польские танки Т-72, которые Варшава уже передала Киеву.

Напомним, "танковая коалиция" согласовала создание в Польше центра техобслуживания Leopard 2 из Украины 21 апреля, на полях встречи в формате "Рамштайн".

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