Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сім’я агентів російської воєнної розвідки отримала 15 років тюрми

Валентина РоманенкоСереда, 26 квітня 2023, 14:54
Сім’я агентів російської воєнної розвідки отримала 15 років тюрми
фото СБУ

До 15 років ув'язнення засуджено двох зрадників, які передавали окупантам розвіддані про місця дислокації Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За матеріалами СБУ суд призначив їм по 15 років тюрми за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Обох ворожих поплічників було затримано у грудні 2022 року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Зловмисниками є подружжя з міста Часів Яр. При цьому чоловік раніше вже відбував покарання за участь у незаконних збройних формуваннях "ДНР".

Влітку минулого року вони дистанційно вийшли на заступника командира російського розвідувального батальйону "Спарта", який брав участь у бойових діях на східному фронті. У листуванні з ним зрадники запропонували свою допомогу у війні проти України.

За вказівкою агресора вони збирали інформацію про місця можливого базування та переміщення Сил оборони у прифронтовій лінії. Насамперед вони намагались розшукати склади із зброєю та боєприпасами українських військ.

ВІДЕО ДНЯ

Отримані відомості російські агенти передавали окупантам через мережу "зв’язкових" воєнної розвідки рф на захопленій частині Донеччини. Для комунікації використовували закриті чати в месенджерах.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох поплічників агресора винними.

Теми: держзрадаСБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

фото, оновленоДепутат з дружиною намагались захопити 280 га біля моря на Одещині – СБУ

Данілов назвав 15 причин, чому українці хочуть зникнення Росії

фотоВодій збив поліцейську і двох військових на переході в Хмельницькому: один загинув

фотоНічна атака на Павлоград: пошкоджено більше 100 будинків та 9 шкіл і садочків

Усі новини...
держзрада
На Черкащині затримали агентку ФСБ, яка збирала дані про Сили оборони
У Росії звинуватили в держзраді колишнього співробітника московського збройового заводу
Адвокат із Київщини збирав для РФ дані про мінні поля й "Хаймарси" – попався з імітацією
Останні новини
22:03
Економічні новини 1 травня: у США "впав" ще один банк, уряд хоче ліквідувати регулятора грального бізнесу
21:57
відеоШуляк прокоментувала підтримку "слуг народу" з боку ексОПЗЖ
21:47
У квітні з Росії остаточно вийшли KFC, Mercedes-Benz та EA
21:34
Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна
21:08
Студентів УКУ критикують за благодійну вечірку у львівському Будинку вчених
21:07
відеоШуляк про колишніх "слуг", які об'єднались з ексОПЗЖ: "Зрадники"
21:01
Компанія Фрідмана досі співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування
20:59
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію
20:50
ФСБшники видають себе за цивільних, щоб шукати партизанів в окупованих регіонах – ЦНС
20:28
мапаУ штаб окупантів на Запоріжжі "завітала бавовна" – Федоров
Усі новини...
Реклама: