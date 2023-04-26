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Сім’я агентів російської воєнної розвідки отримала 15 років тюрми

Валентина РоманенкоСереда, 26 квітня 2023, 14:54
Сім’я агентів російської воєнної розвідки отримала 15 років тюрми
фото СБУ

До 15 років ув'язнення засуджено двох зрадників, які передавали окупантам розвіддані про місця дислокації Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За матеріалами СБУ суд призначив їм по 15 років тюрми за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

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Обох ворожих поплічників було затримано у грудні 2022 року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Зловмисниками є подружжя з міста Часів Яр. При цьому чоловік раніше вже відбував покарання за участь у незаконних збройних формуваннях "ДНР".

Влітку минулого року вони дистанційно вийшли на заступника командира російського розвідувального батальйону "Спарта", який брав участь у бойових діях на східному фронті. У листуванні з ним зрадники запропонували свою допомогу у війні проти України.

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За вказівкою агресора вони збирали інформацію про місця можливого базування та переміщення Сил оборони у прифронтовій лінії. Насамперед вони намагались розшукати склади із зброєю та боєприпасами українських військ.

Отримані відомості російські агенти передавали окупантам через мережу "зв’язкових" воєнної розвідки рф на захопленій частині Донеччини. Для комунікації використовували закриті чати в месенджерах.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох поплічників агресора винними.

Теми: держзрадаСБУвійна
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