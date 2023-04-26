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Семья агентов российской военной разведки получила 15 лет тюрьмы

Валентина РоманенкоСреда, 26 апреля 2023, 14:54
Семья агентов российской военной разведки получила 15 лет тюрьмы
фото СБУ

К 15 годам заключения приговорены два предателя, которые передавали оккупантам разведданные о местах дислокации Сил обороны на Бахмутском направлении.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По материалам СБУ суд назначил им по 15 лет тюрьмы за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Оба вражеских приспешников были задержаны в декабре 2022 года во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области.

Злоумышленниками являются супруги из города Часов Яр. При этом мужчина ранее уже отбывал наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях "ДНР".

Летом прошлого года они дистанционно вышли на заместителя командира российского разведывательного батальона "Спарта", который участвовал в боевых действиях на восточном фронте. В переписке с ним предатели предложили свою помощь в войне против Украины.

По указанию агрессора они собирали информацию о местах возможного базирования и перемещения Сил обороны в прифронтовой линии. Прежде всего они пытались разыскать склады с оружием и боеприпасами украинских войск.

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Полученные сведения российские агенты передавали оккупантам через сеть "связных" военной разведки РФ на захваченной части Донецкой области. Для коммуникации использовали закрытые чаты в мессенджерах.

На основании собранных доказательств суд признал обоих пособников агрессора виновными.

Темы: госизменаСБУвойна
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