Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Семья агентов российской военной разведки получила 15 лет тюрьмы

Валентина РоманенкоСреда, 26 апреля 2023, 14:54
Семья агентов российской военной разведки получила 15 лет тюрьмы
фото СБУ

К 15 годам заключения приговорены два предателя, которые передавали оккупантам разведданные о местах дислокации Сил обороны на Бахмутском направлении.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По материалам СБУ суд назначил им по 15 лет тюрьмы за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Реклама:

Оба вражеских приспешников были задержаны в декабре 2022 года во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области.

Злоумышленниками являются супруги из города Часов Яр. При этом мужчина ранее уже отбывал наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях "ДНР".

Летом прошлого года они дистанционно вышли на заместителя командира российского разведывательного батальона "Спарта", который участвовал в боевых действиях на восточном фронте. В переписке с ним предатели предложили свою помощь в войне против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

По указанию агрессора они собирали информацию о местах возможного базирования и перемещения Сил обороны в прифронтовой линии. Прежде всего они пытались разыскать склады с оружием и боеприпасами украинских войск.

Полученные сведения российские агенты передавали оккупантам через сеть "связных" военной разведки РФ на захваченной части Донецкой области. Для коммуникации использовали закрытые чаты в мессенджерах.

На основании собранных доказательств суд признал обоих пособников агрессора виновными.

Темы: госизменаСБУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
госизмена
В Раде зарегистрировали первый законопроект, который приравнивает коррупцию к госизмене
Что будет с имуществом, заключенными и бизнесом после деоккупации?
После приравнивания коррупции к госизмене часть дел могут забрать от НАБУ в СБУ – источники
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: