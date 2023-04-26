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На Кіпрі загорівся російський культурний центр: хтось кинув коктейль Молотова

Станіслав ПогоріловСереда, 26 квітня 2023, 15:08
На Кіпрі загорівся російський культурний центр: хтось кинув коктейль Молотова
Палаючий культурний центр, фото: "Радіо Свобода"

В столиці Кіпру, місті Нікосія загорілась будівля Російського центру науки і культури (РЦНК), за даними очевидців, у неї кинули коктейлі Молотова.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС" з посиланням на керівник центру Аліну Радченко

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Пряма мова Радченко: "Сталося два сильних хлопки, горять стіна і дах".

Деталі: За її словами, Людей евакуйовано. Поліція оточила будівлю, на місці працюють пожежники.

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото: РБК
 
Фото: РБК
 
Фото: РБК

Теми: КіпрРосіявійна
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