На Кіпрі загорівся російський культурний центр: хтось кинув коктейль Молотова
Середа, 26 квітня 2023, 15:08
В столиці Кіпру, місті Нікосія загорілась будівля Російського центру науки і культури (РЦНК), за даними очевидців, у неї кинули коктейлі Молотова.
Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС" з посиланням на керівник центру Аліну Радченко
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Пряма мова Радченко: "Сталося два сильних хлопки, горять стіна і дах".
Деталі: За її словами, Людей евакуйовано. Поліція оточила будівлю, на місці працюють пожежники.
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