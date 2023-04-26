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На Кипре загорелся российский культурный центр: кто-то бросил коктейль Молотова

Станислав ПогориловСреда, 26 апреля 2023, 15:08
На Кипре загорелся российский культурный центр: кто-то бросил коктейль Молотова
Горящий культурный центр, фото: "Радио Свобода"

В столице Кипра, городе Никосия загорелось здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), по данным очевидцев, в него бросили коктейли Молотова.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на руководитель центра Алину Радченко

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Прямая речь Радченко: "Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша".

Детали: По ее словам, люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные.

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Фото: РБК
 
Фото: РБК
 
Фото: РБК

Темы: КипрРосcиявойна
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