На Кипре загорелся российский культурный центр: кто-то бросил коктейль Молотова
Среда, 26 апреля 2023, 15:08
В столице Кипра, городе Никосия загорелось здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), по данным очевидцев, в него бросили коктейли Молотова.
Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на руководитель центра Алину Радченко
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Прямая речь Радченко: "Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша".
Детали: По ее словам, люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные.
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