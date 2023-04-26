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Раді пропонують облаштувати меморіальне військове кладовище на лівому березі Києва

Олена РощінаСереда, 26 квітня 2023, 15:28
Раді пропонують облаштувати меморіальне військове кладовище на лівому березі Києва
Прощання з героєм, фото УП

Група народних депутатів пропонує розмістити Національне військове меморіальне кладовище на Броварському проспекті в Дніпровському районі Києва.

Джерело: законопроєкт №9240 від 26.04.2023 на сайті Верховної Ради

Деталі: 26 квітня кілька десятків парламентарів зареєстрували у Верхоінй Раді проєкт закону про внесення змін до законів України щодо забезпечення розміщення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві.

Документом пропонується для розміщення Національного військового меморіального кладовища передати у постійне користування зі зміною цільового призначення земельні ділянки державної й комунальної власності на Броварському проспекті столиці. 

Нині ці земельні ділянки на лівому березі Києва перебувають у постійному користуванні комунального підприємства "Дарницьке лісопаркове господарство".

Закон у випадку ухвалення встановить, що під час дії воєнного стану місце розташування Національного військового меморіального кладовища визначається без проведення публічного обговорення намірів будівництва на території територіальної громади та без прийняття органом місцевого самоврядування рішення про розроблення відповідної містобудівної документації місцевого рівня.

Проектування Національного військового меморіального кладовища здійснюється без одержання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок.

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У законі "Про поховання та похоронну справу" пропонується визначити можливість перепоховання на Національне військове меморіальне кладовище Героїв України, яким починаючи з 2014 року вручено орден "Золота Зірка", а також видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

Інші загиблі бійці не підлягатимуть перепохованню на Національному військовому меморіальному кладовищі, а увічнення їхньої пам’яті може здійснюватися у музейному комплексі Національного військового меморіального кладовища, йдеться в законі. 

Цьому передувало: 20 квітня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Київрада відвела землю для створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. 

Місце для кладовища визначив уряд. 8 гектарів землі в цій місцевості були у власності Києва, ще близько 90 гектарів поруч – державна земля, уточнив Кличко.

Теми: війнаКиївВерховна Рада
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