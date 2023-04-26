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Раде предлагают обустроить мемориальное военное кладбище на левом берегу Киева

Елена РощинаСреда, 26 апреля 2023, 15:28
Раде предлагают обустроить мемориальное военное кладбище на левом берегу Киева
Прощание с героем, фото УП

Группа народных депутатов предлагает разместить Национальное военное мемориальное кладбище на Броварском проспекте в Днепровском районе Киева.

Источник: законопроект №9240 от 26.04.2023 на сайте Верховной Рады

Детали: 26 апреля несколько десятков парламентариев зарегистрировали в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в законы Украины относительно обеспечения размещения Национального военного мемориального кладбища в городе Киеве.

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Документом предлагается для размещения Национального военного мемориального кладбища передать в постоянное пользование с изменением целевого назначения земельные участки государственной и коммунальной собственности на Броварском проспекте столицы. 

Сейчас эти земельные участки на левом берегу Киева находятся в постоянном пользовании коммунального предприятия "Дарницкое лесопарковое хозяйство".

Закон в случае принятия установит, что во время действия военного положения место расположения Национального военного мемориального кладбища определяется без проведения публичного обсуждения намерений строительства на территории территориальной общины и без принятия органом местного самоуправления решения о разработке соответствующей градостроительной документации местного уровня.

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Проектирование Национального военного мемориального кладбища осуществляется без получения градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков.

В законе "О погребении и похоронном деле" предлагается определить возможность перезахоронения на Национальное военное мемориальное кладбище Героев Украины, которым начиная с 2014 года вручен орден "Золотая Звезда", а также выдающихся борцов за независимость Украины в ХХ веке.

Другие погибшие бойцы не будут подлежать перезахоронению на Национальном военном мемориальном кладбище, а увековечение их памяти может осуществляться в музейном комплексе Национального военного мемориального кладбища, говорится в законе. 

Этому предшествовало: 20 апреля городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что Киевсовет отвел землю для создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. 

Место для кладбища определило правительство. 8 гектаров земли в этой местности были в собственности Киева, еще около 90 гектаров рядом – государственная земля, уточнил Кличко.

Темы: войнаКиевВерховная Рада
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