Киянин ошукував військових на продажу амуніції під виглядом менеджера Інтернет-магазину

Столичні правоохоронці викрили кияна, який ошукав військовослужбовців на продажі амуніції та спорядження.

Джерело: поліція Києва, Київська міська прокуратура

Деталі: 28-річний уродженець Луганщини тривалий час стежив у соцмережі Інстаграм за офіційною сторінкою популярного Інтернет-магазину з продажу тактичного спорядження, відслідковуючи таким чином потенційних покупців.

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В подальшому зловмисник із заздалегідь створеного акаунту зв’язувався із зацікавленими особами від імені менеджера через месенджер, пропонуючи придбати товар.

Після сплати частини суми коштів за "товар", фігурант зникав.

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Наразі слідством зібрано докази щодо вчинення підозрюваним шахрайських дій стосовно 8 військослужбовців. Проте, за попередніми даними, кількість ошуканих громадян може бути значно більшою.

Орієнтовна сума збитків становить близько 100 тисяч гривень.

За місцем мешкання підозрюваного проведено обшуки, у ході яких правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон.

Чоловіку оголошено підозру в шахрайстві.

Слідчі дії тривають.