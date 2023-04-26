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Киянин ошукував військових на продажу амуніції під виглядом менеджера Інтернет-магазину

Валентина РоманенкоСереда, 26 квітня 2023, 17:30
Киянин ошукував військових на продажу амуніції під виглядом менеджера Інтернет-магазину
фото прокуратури

Столичні правоохоронці викрили кияна, який ошукав військовослужбовців на продажі амуніції та спорядження.

Джерело: поліція Києва, Київська міська прокуратура

Деталі: 28-річний уродженець Луганщини тривалий час стежив у соцмережі Інстаграм за офіційною сторінкою популярного Інтернет-магазину з продажу тактичного спорядження, відслідковуючи таким чином потенційних покупців.

 

В подальшому зловмисник із заздалегідь створеного акаунту зв’язувався із зацікавленими особами від імені менеджера через месенджер, пропонуючи придбати товар.

Після сплати частини суми коштів за "товар", фігурант зникав.

Наразі слідством зібрано докази щодо вчинення підозрюваним шахрайських дій стосовно 8 військослужбовців. Проте, за попередніми даними, кількість ошуканих громадян може бути значно більшою.

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Орієнтовна сума збитків становить близько 100 тисяч гривень.

За місцем мешкання підозрюваного проведено обшуки, у ході яких правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон.

Чоловіку оголошено підозру в шахрайстві.

Слідчі дії тривають.

Теми: шахрайствоКиїв
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