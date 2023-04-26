Киевлянин обманывал военных на продаже амуниции под видом менеджера Интернет-магазина
Столичные правоохранители разоблачили киевлянина, который обманул военнослужащих на продаже амуниции и снаряжения.
Источник: полиция Киева, Киевская городская прокуратура
Детали: 28-летний уроженец Луганщины длительное время следил в соцсети Инстаграм за официальной страницей популярного Интернет-магазина по продаже тактического снаряжения, отслеживая таким образом потенциальных покупателей.
В дальнейшем злоумышленник с заранее созданного аккаунта связывался с заинтересованными лицами от имени менеджера через мессенджер, предлагая приобрести товар.
После уплаты части суммы средств за "товар", фигурант исчезал.
Сейчас следствием собраны доказательства совершения подозреваемым мошеннических действий в отношении 8 военнослужащих. Однако, по предварительным данным, количество обманутых граждан может быть значительно больше.
Ориентировочная сумма ущерба составляет около 100 тысяч гривен.
По месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильный телефон.
Мужчине объявлено подозрение в мошенничестве.
Следственные действия продолжаются.