Киевлянин обманывал военных на продаже амуниции под видом менеджера Интернет-магазина

Столичные правоохранители разоблачили киевлянина, который обманул военнослужащих на продаже амуниции и снаряжения.

Источник: полиция Киева, Киевская городская прокуратура

Детали: 28-летний уроженец Луганщины длительное время следил в соцсети Инстаграм за официальной страницей популярного Интернет-магазина по продаже тактического снаряжения, отслеживая таким образом потенциальных покупателей.

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В дальнейшем злоумышленник с заранее созданного аккаунта связывался с заинтересованными лицами от имени менеджера через мессенджер, предлагая приобрести товар.

После уплаты части суммы средств за "товар", фигурант исчезал.

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Сейчас следствием собраны доказательства совершения подозреваемым мошеннических действий в отношении 8 военнослужащих. Однако, по предварительным данным, количество обманутых граждан может быть значительно больше.

Ориентировочная сумма ущерба составляет около 100 тысяч гривен.

По месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильный телефон.

Мужчине объявлено подозрение в мошенничестве.

Следственные действия продолжаются.