Тільки в 5 країнах Європи за рік Росія поширила 5 тисяч брехливих повідомлень – VoxCheck

Протягом року, починаючи з 24 лютого, Росія поширила понад 5 тисяч повідомлень з неправдивим посилом у медіа Німеччини, Італії, Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини.

Джерело: керівниця фактчекінгового проєкту VoxCheck Світлана Сліпченко під час презентації в Медіацентрі Україна – Укрінформ

Дослівно: "Протягом року моніторингу, з 24 лютого 2022 по 24 лютого 2023 року, команда незалежних фактчекерів VoxCheck зафіксувала понад близько 5 тисяч кейсів щодо оприлюднення повідомлень з неправдивим посилом, які Росія поширювала у медіа Німеччини, Італії, Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини".

Деталі: За словами Сліпченко, завдяки аналізу вдалося виділити 27 ключових наративів щодо України, які РФ поширює в європейських ЗМІ.

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