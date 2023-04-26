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Только в 5 странах Европы за год Россия распространила 5 тысяч лживых сообщений – VoxCheck

"Украинская правда"Среда, 26 апреля 2023, 17:35
Только в 5 странах Европы за год Россия распространила 5 тысяч лживых сообщений – VoxCheck
Фото иллюстративное

В течение года, начиная с 24 февраля, Россия распространила более 5 тысяч сообщений с ложным посылом в медиа Германии, Италии, Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

Источник: руководитель фактчекингового проекта VoxCheck Светлана Слипченко во время презентации в Медиацентре Украина - Укринформ

Дословно: "В течение года мониторинга, с 24 февраля 2022 по 24 февраля 2023 года, команда независимых фактчекеров VoxCheck зафиксировала более 5 тысяч кейсов по обнародованию сообщений с ложным посылом, которые Россия распространяла в медиа Германии, Италии, Польши, Чехии, Словакии и Венгрии".

Детали: По словам Слипченко, благодаря анализу удалось выделить 27 ключевых нарративов по Украине, которые РФ распространяет в европейских СМИ.

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Темы: пропагандаРосcия
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