У боях проти України РФ використовує близько 370 тисяч військових – МОУ

На цей момент у війні проти українських військ Росія використовує близько 369 000 осіб особового складу та приблизно 5 900 одиниць важкого озброєння.

Джерело: дані Military Media Center, який діє при Міноборони України

Деталі: За останніми даними, до бойових дій проти України Росія кинула до 48 бригад та 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань.

Загалом проти українських військ ворог використовує близько 369 000 осіб особового складу та близько 5 900 одиниць важкого озброєння.

Дослівно: "Довгострокові плани Кремля, за наявною інформацією, залишаються незмінними – силовим шляхом схилити керівництво України до переговорів.

Для цього окупанти найближчим часом зосередять свої зусилля на веденні наступальних дій з метою витіснення Сил оборони з важливих центрів Донецької області:

першочерговою метою ворога залишається Бахмут, а саме встановлення повного контролю над цим містом;

також противник продовжуватиме спроби захопити інші міста регіону - Авдіївку та Мар’їнку.

Разом з цим, проведення у найближчий час наступальних дій ворога з білоруського напрямку виглядає вкрай малоймовірним.

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Однак агресор продовжить тримати під загрозою масованих ракетних ударів об’єкти цивільної та військової інфраструктури України.

Таким чином, Росія продовжує повномасштабну збройну агресію і, виходячи з останньої інформації, не відмовляється від планів знищення України як самостійної держави".