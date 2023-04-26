У боях проти України РФ використовує близько 370 тисяч військових – МОУ

На цей момент у війні проти українських військ Росія використовує близько 369 000 осіб особового складу та приблизно 5 900 одиниць важкого озброєння.

Джерело: дані Military Media Center, який діє при Міноборони України

Деталі: За останніми даними, до бойових дій проти України Росія кинула до 48 бригад та 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань.

Реклама:

Загалом проти українських військ ворог використовує близько 369 000 осіб особового складу та близько 5 900 одиниць важкого озброєння.

Дослівно: "Довгострокові плани Кремля, за наявною інформацією, залишаються незмінними – силовим шляхом схилити керівництво України до переговорів.

Для цього окупанти найближчим часом зосередять свої зусилля на веденні наступальних дій з метою витіснення Сил оборони з важливих центрів Донецької області:

ВІДЕО ДНЯ

першочерговою метою ворога залишається Бахмут, а саме встановлення повного контролю над цим містом;

також противник продовжуватиме спроби захопити інші міста регіону - Авдіївку та Мар’їнку.

Разом з цим, проведення у найближчий час наступальних дій ворога з білоруського напрямку виглядає вкрай малоймовірним.

Однак агресор продовжить тримати під загрозою масованих ракетних ударів об’єкти цивільної та військової інфраструктури України.

Таким чином, Росія продовжує повномасштабну збройну агресію і, виходячи з останньої інформації, не відмовляється від планів знищення України як самостійної держави".