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В боях против Украины РФ использует около 370 тысяч военных – МОУ

Валентина РоманенкоСреда, 26 апреля 2023, 18:14
В боях против Украины РФ использует около 370 тысяч военных – МОУ
иллюстративное фото

На данный момент в войне против украинских войск Россия использует около 369 000 человек личного состава и примерно 5 900 единиц тяжелого вооружения.

Источник: данные Military Media Center, который действует при Минобороны Украины

Детали: По последним данным, к боевым действиям против Украины Россия бросила до 48 бригад и 122 полков, оккупационные силы насчитывают около 315 формирований.

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Всего против украинских войск враг использует около 369 000 человек личного состава и около 5 900 единиц тяжелого вооружения.

Дословно: "Долгосрочные планы Кремля, по имеющейся информации, остаются неизменными - силовым путем склонить руководство Украины к переговорам.

Для этого оккупанты в ближайшее время сосредоточат свои усилия на ведении наступательных действий с целью вытеснения Сил обороны из важных центров Донецкой области:

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  • первоочередной целью врага остается Бахмут, а именно установление полного контроля над этим городом;
  • также противник будет продолжать попытки захватить другие города региона - Авдеевку и Марьинку.

Вместе с тем, проведение в ближайшее время наступательных действий врага с белорусского направления выглядит крайне маловероятным.

Однако агрессор продолжит держать под угрозой массированных ракетных ударов объекты гражданской и военной инфраструктуры Украины.

Таким образом, Россия продолжает полномасштабную вооруженную агрессию и, исходя из последней информации, не отказывается от планов уничтожения Украины как самостоятельного государства".

Темы: войнаРосcия
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