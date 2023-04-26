Оприлюднено кадри повернення 44 українських полонених

Служба безпеки України, Нацгвардія та прикордонники оприлюднили кадри повернення 44 полонених українців, яких обміняли з Росією 26 квітня.

Джерело: СБУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба

Дослівно спецслужба: "Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Життя кожного українця – найвища цінність!".

Деталі: Нині було звільнено 42 військових і двох цивільних.

За даними Нацгвардії, до ЗСУ належать 19 звільнених, до ДПСУ – 11, ВМС – 7, НГУ – 2, ТрО – 3. Серед українських воїнів шестеро офіцерів та 37 солдатів та сержантів.

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Звільнені військовослужбовці воювали, зокрема, в Маріуполі, на Донецькому, Херсонському, Харківському, Луганському та Сумському напрямках. Серед них чимало поранених та з наслідками важких тортур. Звільнено з полону також військового хірурга, який оперував поранених у військовому шпиталі в Маріуполі та організував масову медичну допомогу.

Одному зі звільнених, командирові відділення, загрожував так званий "суд" із ув’язненням на тривалий термін.

З полону повернулися також двоє чоловіків, чиї дружини були звільнені Координаційним штабом під час попередніх обмінів.

Нацгвардія також оприлюднила відео після обміну.

Як уточнює ДПСУ, з 11 прикордонників, які повернулися з російського полону – 5 військовослужбовці Донецького загону, 4 – прикордонники Маріупольського загону морської охорони, ще 2 – воїни Сумського прикордонного загону. Вони захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході.