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Україна виміняла у Росії ще 44 полонених, серед них 2 цивільних

Олександр ШумілінСереда, 26 квітня 2023, 16:12
Україна виміняла у Росії ще 44 полонених, серед них 2 цивільних
Фото: Єрмак

Україна повернула з російського полону ще 44 полонених, серед яких 2 цивільних.

Джерело: повідомлення керівника Офісу президента Зеленського Андрія Єрмака

Пряма мова: "Черговий обмін полоненими. Нам вдалося повернути додому 44 наші людини. Серед них - 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки.

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Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході. Також ми звільнили двох цивільних".

Деталі: За словами Єрмака, серед звільнених є поранені, яких катували у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.

ВІДЕО ДНЯ

Міноборони Росії повідомило, що Україна передала їм 40 полонених окупантів.

Передісторія: 10 квітня Україна повернула з російського полону сотню своїх захисників.

Теми: Росіяполонені
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