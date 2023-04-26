Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна виміняла у Росії ще 44 полонених, серед них 2 цивільних

Олександр ШумілінСереда, 26 квітня 2023, 16:12
Україна виміняла у Росії ще 44 полонених, серед них 2 цивільних
Фото: Єрмак

Україна повернула з російського полону ще 44 полонених, серед яких 2 цивільних.

Джерело: повідомлення керівника Офісу президента Зеленського Андрія Єрмака

Пряма мова: "Черговий обмін полоненими. Нам вдалося повернути додому 44 наші людини. Серед них - 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки.

Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході. Також ми звільнили двох цивільних".

Деталі: За словами Єрмака, серед звільнених є поранені, яких катували у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.

Міноборони Росії повідомило, що Україна передала їм 40 полонених окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 10 квітня Україна повернула з російського полону сотню своїх захисників.

Теми: Росіяполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Ми почнемо контрнаступ до того, як у нас з’являться F-16, ми не будемо тягнути

відеоЯ вірю, що контрнаступ буде успішним – Зеленський

відео"Маріуполь зруйнований на 90%": Зеленський показав кадри окупованого міста

Умань: під час ідентифікації тіл з’ясувалося, що дітей загинуло п’ятеро, а не четверо

фото, відео, оновлено від 05:17У Севастополі горить нафтобаза: окупанти кажуть – поцілив безпілотник

Незалежні експерти визнали неточною скандальну доповідь Amnesty International про ЗСУ – ЗМІ

Усі новини...
Словенія таємно передала Україні 20 бронетранспортерів - ЗМІ
Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном
В Росії знову розбився винищувач МіГ-31
Зеленський про розмову з Сі: говорили про справедливий і сталий мир для України
Останні новини
15:56
Зеленський: Ми почнемо контрнаступ до того, як у нас з’являться F-16, ми не будемо тягнути
15:49
фотоПрезидент Чехії відвідав переселенців у Дніпрі
15:40
Українські спецпризначенці тренуються на базах Бундесверу в Німеччині - Bild
15:26
Литва передала Україні нову партію позашляховиків та сухпайки для військових
15:19
репортажБіль, розпач і ненависть. Як Умань переживає ракетну атаку на житлові масиви
15:18
ГУР рекомендує мешканцям Криму найближчим часом не перебувати біля військових об’єктів
15:02
Президенти Чехії та Словаччини продовжують візит в Україні після ночівлі у Києві
14:52
Збій в ПриватБанку: проблеми з оплатою картками та зняттям готівки
14:36
СБУ затримала 6 людей, які організовували "референдуми" на Херсонщині та Луганщині
14:18
FDIC готується розпочати процедуру ліквідації First Republic – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: