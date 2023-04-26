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Обнародованы кадры возвращения 44 украинских пленных

Валентина РоманенкоСреда, 26 апреля 2023, 18:46
Обнародованы кадры возвращения 44 украинских пленных
фото из ТГ Ермака

Служба безопасности Украины, Нацгвардия и пограничники обнародовали кадры возвращения 44 пленных украинцев, которых обменяли с Россией 26 апреля.

Источник: СБУ, Нацгвардия, Госпогранслужба

Дословно спецслужба: "Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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Детали: Нынебыли освобождены 42 военных и двое гражданских.

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По данным Нацгвардии, к ВСУ относятся 19 освобожденных, к ГПСУ - 11, ВМС - 7, НГУ - 2, ТрО - 3. Среди украинских воинов шесть офицеров и 37 солдат и сержантов.

Освобожденные военнослужащие воевали, в частности, в Мариуполе, на Донецком, Херсонском, Харьковском, Луганском и Сумском направлениях. Среди них немало раненых и с последствиями тяжелых пыток. Освобожден из плена также военный хирург, который оперировал раненых в военном госпитале в Мариуполе и организовал массовую медицинскую помощь.

Одному из освобожденных, командиру отделения, грозил так называемый "суд" с заключением на длительный срок.

Из плена вернулись также двое мужчин, чьи жены были освобождены Координационным штабом во время предыдущих обменов.

Нацгвардия также обнародовала видео после обмена.

Как уточняет ГПСУ, из 11 пограничников, которые вернулись из российского плена - 5 военнослужащие Донецкого отряда, 4 - пограничники Мариупольского отряда морской охраны, еще 2 - воины Сумского пограничного отряда. Они защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на Востоке.

 

Темы: пленныеобменСБУ
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