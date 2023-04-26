Окупанти вивели з півночі Криму техніку і нарили окопів – супутникові знімки
Останніми місяцями російські війська вивели свою військову техніку, яка перебувала в районі селища Медведівка Джанкойського району на півночі тимчасово окупованого Криму, і вирили там окопи.
Джерело: Крим.Реалії та "Схеми"
Деталі: Журналісти проаналізували супутникові знімки і дійшли висновку, що бронетехніка та артилерія, яка перебувала на цій ділянці в жовтні 2022 року і січні нинішнього, на знімку від 25 квітня вже відсутня.
Також на одному з фото видно безліч окопів, виритих у районі місця дислокації техніки.
Видання зазначає, що знімки підтверджують інформацію аналітика відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африка, який також повідомляв про зняття техніки та про обладнання оборонних споруд поблизу Медведівки.
За даними Африка, російські війська побудували кілька укріплень не тільки поблизу Медведівки, а й по всьому Криму.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що окупанти продовжують будувати нові укріплення та рити окопи на півночі Криму, посилено захищають військові та стратегічні об'єкти й облаштовувати укриття на випадок "загроз" на тимчасово окупованому півострові.