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Окупанти вивели з півночі Криму техніку і нарили окопів – супутникові знімки

Ірина БалачукСереда, 26 квітня 2023, 20:53
Окупанти вивели з півночі Криму техніку і нарили окопів – супутникові знімки
Окопи росіян у Криму. Тут і далі фото "Схем"

Останніми місяцями російські війська вивели свою військову техніку, яка перебувала в районі селища Медведівка Джанкойського району на півночі тимчасово окупованого Криму, і вирили там окопи.

Джерело: Крим.Реалії та "Схеми"

Деталі: Журналісти проаналізували супутникові знімки і дійшли висновку, що бронетехніка та артилерія, яка перебувала на цій ділянці в жовтні 2022 року і січні нинішнього, на знімку від 25 квітня вже відсутня. 

 
25 жовтня 2022 року
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3 січня 2023 року 
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Також на одному з фото видно безліч окопів, виритих у районі місця дислокації техніки. 

 
25 квітня
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Видання зазначає, що знімки підтверджують інформацію аналітика відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африка, який також повідомляв про зняття техніки та про обладнання оборонних споруд поблизу Медведівки. 

 
Медведівка, 25 квітня
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За даними Африка, російські війська побудували кілька укріплень не тільки поблизу Медведівки, а й по всьому Криму.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше повідомлялося, що окупанти продовжують будувати нові укріплення та рити окопи на півночі Криму, посилено захищають військові та стратегічні об'єкти й облаштовувати укриття на випадок "загроз" на тимчасово окупованому півострові.

Теми: Кримзброяокупація
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