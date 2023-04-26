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Оккупанты вывели из севера Крыма технику и нарыли окопов – спутниковые снимки

Ирина БалачукСреда, 26 апреля 2023, 20:53
Оккупанты вывели из севера Крыма технику и нарыли окопов – спутниковые снимки
Окопы россиян в Крыму. Здесь и далее фото "Схем"

В последние месяцы российские войска вывели свою военную технику, которая находилась в районе поселка Медведевка Джанкойского района на севере временно оккупированного Крыма, и вырыли там окопы.

Источник: Крым.Реалии и "Схемы"

Детали: Журналисты проанализировали спутниковые снимки и пришли к выводу, что бронетехника и артиллерия, которая находилась на этом участке в октябре 2022 года и январе нынешнего, на снимке от 25 апреля уже отсутствует. 

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25 октября 2022 года
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3 января 2023 года 
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Также на одном из фото видно множество окопов, вырытых в районе места дислокации техники. 

 
25 апреля
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Издание отмечает, что снимки подтверждают информацию аналитика отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африка, который также сообщал о снятии техники и об оборудовании оборонных сооружений поблизости Медведевки. 

 
Медведевка, 25 апреля
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По данным Африка, российские войска построили несколько укреплений не только вблизи Медведевки, но и по всему Крыму.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что оккупанты продолжают строить новые укрепления и рыть окопы на севере Крыма, усиленно защищают военные и стратегические объекты и обустраивать укрытия на случай "угроз" на временно оккупированном полуострове.

Темы: Крыморужиеоккупация
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