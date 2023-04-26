Оккупанты вывели из севера Крыма технику и нарыли окопов – спутниковые снимки
В последние месяцы российские войска вывели свою военную технику, которая находилась в районе поселка Медведевка Джанкойского района на севере временно оккупированного Крыма, и вырыли там окопы.
Источник: Крым.Реалии и "Схемы"
Детали: Журналисты проанализировали спутниковые снимки и пришли к выводу, что бронетехника и артиллерия, которая находилась на этом участке в октябре 2022 года и январе нынешнего, на снимке от 25 апреля уже отсутствует.
Также на одном из фото видно множество окопов, вырытых в районе места дислокации техники.
Издание отмечает, что снимки подтверждают информацию аналитика отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африка, который также сообщал о снятии техники и об оборудовании оборонных сооружений поблизости Медведевки.
По данным Африка, российские войска построили несколько укреплений не только вблизи Медведевки, но и по всему Крыму.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что оккупанты продолжают строить новые укрепления и рыть окопы на севере Крыма, усиленно защищают военные и стратегические объекты и обустраивать укрытия на случай "угроз" на временно оккупированном полуострове.