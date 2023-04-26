Оккупанты вывели из севера Крыма технику и нарыли окопов – спутниковые снимки

Окопы россиян в Крыму. Здесь и далее фото "Схем"

В последние месяцы российские войска вывели свою военную технику, которая находилась в районе поселка Медведевка Джанкойского района на севере временно оккупированного Крыма, и вырыли там окопы.

Источник: Крым.Реалии и "Схемы"

Детали: Журналисты проанализировали спутниковые снимки и пришли к выводу, что бронетехника и артиллерия, которая находилась на этом участке в октябре 2022 года и январе нынешнего, на снимке от 25 апреля уже отсутствует.

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25 октября 2022 года кликните, чтобы увеличить

3 января 2023 года кликните, чтобы увеличить

Также на одном из фото видно множество окопов, вырытых в районе места дислокации техники.

25 апреля кликните, чтобы увеличить

Издание отмечает, что снимки подтверждают информацию аналитика отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африка, который также сообщал о снятии техники и об оборудовании оборонных сооружений поблизости Медведевки.

Медведевка, 25 апреля кликните, чтобы увеличить

По данным Африка, российские войска построили несколько укреплений не только вблизи Медведевки, но и по всему Крыму.

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