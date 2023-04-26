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Посольство РФ заявило, що Польща конфіскувала всі гроші з рахунків диппредставництва

"Європейська правда"Середа, 26 квітня 2023, 22:00
Посольство РФ заявило, що Польща конфіскувала всі гроші з рахунків диппредставництва
Прапор Росії. Фото pixabay.com

Посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв заявив, що влада Польщі вилучила гроші з рахунків диппредставництва і торгпредставництва РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це посол сказав у коментарі РІА "Новості".

"Ми отримали повідомлення від прокуратури про те, що кошти з рахунків посольства і торгового представництва в банку Santander перераховані на рахунки прокуратури", – сказав посол.

За його словами, йдеться про значні кошти, які перебували на рахунках як у доларах США, так і в польських злотих. Андрєєв заявив, що це грубе порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Варшава раніше заморозила рахунки посольства РФ після вторгнення Росії в Україну через підозри в можливому використанні з метою відмивання грошей або тероризму. Банк Santander тим часом повідомив, що припинив співпрацю з посольством і закрив рахунки

За даними газети Rzeczpospolita, йшлося про 912 тисяч доларів і 800 тисяч злотих (близько 180 тисяч доларів). Тоді ж із Польщі було вислано 45 російських дипломатів за звинуваченням у шпигунстві.

У травні 2022 року у відповідь на блокування рахунків російського посольства у Варшаві Москва заморозила рахунки польського диппредставництва.

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Нагадаємо, польська авіакомпанія LOT відмовила у реєстрації на рейс російській тенісистці Віталії Дьяченко, яка планувала взяти участь у турнірі на Корсиці, а її маршрут з Каїра пролягав через Варшаву.

Теми: ПольщаРосіягроші
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