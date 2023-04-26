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Посольство РФ заявило, что Польша конфисковала все деньги со счетов диппредставительства

"Европейская правда"Среда, 26 апреля 2023, 22:00
Посольство РФ заявило, что Польша конфисковала все деньги со счетов диппредставительства
Флаг России. Фото pixabay.com

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что власти Польши изъяли деньги со счетов диппредставительства и торгпредставительства РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом посол сказал в комментарии РИА "Новости".

"Мы получили сообщение от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры", – сказал посол.

По его словам, речь идет о значительных средствах, которые находились на счетах как в долларах США, так и в польских злотых. Андреев заявил, что это грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Варшава ранее заморозила счета посольства РФ после вторжения России в Украину из-за подозрений в возможном использовании с целью отмывания денег или терроризма. Банк Santander тем временем сообщил, что прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета

По данным газеты Rzeczpospolita, речь шла о 912 тысяч долларов и 800 тысяч злотых (около 180 тысяч долларов). Тогда же из Польши были высланы 45 российских дипломатов по обвинению в шпионаже.

В мае 2022 года в ответ на блокирование счетов российского посольства в Варшаве Москва заморозила счета польского диппредставительства.

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Напомним, польская авиакомпания LOT отказала в регистрации на рейс российской теннисистке Виталии Дьяченко, которая планировала принять участие в турнире на Корсике, а ее маршрут из Каира пролегал через Варшаву.

Темы: ПольшаРосcияденьги
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