Командувач НАТО в Європі: партнери поставили вже понад 98% обіцяних Києву бойових машин

Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі переконаний, що Україна вчасно отримає обіцяну техніку для контрнаступу.

Про це він сказав під час слухань Комітету Палати представників Конгресу США зі збройних сил, повідомляє "Європейська правда".

"Ми сіли разом з українськими колегами, порахували кількість обладнання, яке вони потребують для цього наступу і ми зібрали це від наших союзників, які були дуже щедрими, особливо у питанні танків і броньованих бойових машин. І ми поставили все це в Україну, ми доставили вже більше 98 відсотків бойових машин, вони вже там", – сказав Каволі, відповідаючи на питання, чи зможе Україна вчасно отримати техніку для контрнаступу.

"Я твердо впевнений, що ми доставили необхідне їм обладнання, і ми продовжимо постачання, щоб підтримати їхню діяльність", – додав Каволі.

За його словами, досі матеріальна підтримка і навчання, які були надані Україні понад 50 міжнародними донорами, була величезною і визначальною для того, щоб українські військові досягли успіху.

"Протягом зими наша коаліція дозволила ЗСУ генерувати можливості, необхідні для захисту і відвоювання частин суверенної території України", – сказав генерал.

Крім того, він висловив переконання, що українські партнери добре використовують надану допомогу.

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Як повідомлялося, головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі підтримує надання Україні найбільш сучасної західної зброї включно з винищувачами F-16 та ракет великого радіусу дії для наближення її перемоги у війні з Росією.