Командующий НАТО в Европе: партнеры поставили уже более 98% обещанных Киеву боевых машин

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи убежден, что Украина вовремя получит обещанную технику для контрнаступления.

Об этом он сказал во время слушаний Комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам, сообщает "Европейская правда".

"Мы сели вместе с украинскими коллегами, посчитали количество оборудования, в котором они нуждаются для этого наступления, и мы собрали это от наших союзников, которые были очень щедрыми, особенно в вопросе танков и бронированных боевых машин. И мы поставили все это в Украину, мы доставили уже более 98 процентов боевых машин, они уже там", – сказал Каволи, отвечая на вопрос, сможет ли Украина вовремя получить технику для контрнаступления.

"Я твердо уверен, что мы доставили необходимое им оборудование, и мы продолжим поставки, чтобы поддержать их деятельность", – добавил Каволи.

По его словам, до сих пор материальная поддержка и обучение, которые были предоставлены Украине более 50 международными донорами, была огромной и определяющей для того, чтобы украинские военные достигли успеха.

"В течение зимы наша коалиция позволила ВСУ генерировать возможности, необходимые для защиты и отвоевания частей суверенной территории Украины", – сказал генерал

Кроме того, он выразил убеждение, что украинские партнеры хорошо используют оказанную помощь.

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Как сообщалось, главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи поддерживает предоставление Украине наиболее современного западного оружия включая истребители F-16 и ракет большого радиуса действия для приближения ее победы в войне с Россией.