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Україна перебуває "в хорошій позиції" для контрнаступу – генерал США

"Європейська правда"Середа, 26 квітня 2023, 23:04
Україна перебуває в хорошій позиції для контрнаступу – генерал США
Українські захисники. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Українці перебувають "у хорошій позиції" для контрнаступу проти російських військових.

Про це заявив головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі  під час слухань Комітету Палати представників Конгресу США зі збройних сил, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Згідно з моделюванням, яке ми дуже ретельно провели з ними, українці перебувають у хорошій позиції", – сказав Каволі, додавши, що США працювали з ними над можливою несподіваною атакою. 

Каволі також заявив, що сухопутні сили Росії сьогодні є більшими, ніж на початку війни, незважаючи на численні втрати у війні проти України.

"Російські сухопутні війська були дещо вироджені цим конфліктом, хоча сьогодні вони більші, ніж на початку конфлікту", – сказав Каволі.

За його словами, окрім сухопутних військ, у Росії є ще низка можливостей, які вона може використати.

Військово-повітряні сили "втратили дуже мало; вони втратили 80 літаків. У них є ще 1000 винищувачів і винищувачів-бомбардувальників", – сказав він.

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"Отже, вони все ще використовують усі ці звичайні сили і засоби, і вони змішують їх усі разом", – додав Каволі.

Як повідомлялося, генерал Крістофер Каволі переконаний, що Україна вчасно отримає обіцяну техніку для контрнаступу.

Теми: УкраїнаСШАконтрнаступ
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